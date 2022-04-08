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Карневали: «Сассуоло» не хочет никого продавать, но у нас есть внутренние принципы»

08 Апреля 2022 • 01:21 Комментировать

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали пролил свет на трансферный рынок.

«Я не хочу никого продавать, и, к счастью, у Сассуоло есть экономическая мощь, чтобы сохранить все наши драгоценные камни, но наш покровитель Скуинци установил некоторые четкие правила, которые мы всегда соблюдали. Мы инвестируем в молодежь, сохраняя баланс между спортивными и экономическими результатами», - сказал Карневали.

Он прокомментировал ситуацию с Распадори.

«На самом деле, я жду «Юве» с распростертыми объятиями, так как у меня очень хорошие отношения с клубом и его директорами. Однако, если они хотят Распадори, им придется потратить немало денег», - сказал директор «Сассуоло».

Также он рассказал про некоторые принципы клубной стратегии.

«У «Сассуоло» четкая стратегия: мы отпускаем игрока только тогда, когда уверены, что у нас есть замена, соответствующая его стандартам», - сказал он.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Джакомо Распадори
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