Карневали: «Сассуоло» не хочет никого продавать, но у нас есть внутренние принципы»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали пролил свет на трансферный рынок.

«Я не хочу никого продавать, и, к счастью, у Сассуоло есть экономическая мощь, чтобы сохранить все наши драгоценные камни, но наш покровитель Скуинци установил некоторые четкие правила, которые мы всегда соблюдали. Мы инвестируем в молодежь, сохраняя баланс между спортивными и экономическими результатами», - сказал Карневали.

Он прокомментировал ситуацию с Распадори.

«На самом деле, я жду «Юве» с распростертыми объятиями, так как у меня очень хорошие отношения с клубом и его директорами. Однако, если они хотят Распадори, им придется потратить немало денег», - сказал директор «Сассуоло».

Также он рассказал про некоторые принципы клубной стратегии.

«У «Сассуоло» четкая стратегия: мы отпускаем игрока только тогда, когда уверены, что у нас есть замена, соответствующая его стандартам», - сказал он.