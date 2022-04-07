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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Ювентус» следят за ситуацией с Кристанте

07 Апреля 2022 • 23:27 Комментировать

Согласно сообщениям, «Милан» и «Ювентус» внимательно следят за ситуацией с Брайаном Кристанте, который может покинуть «Рому» этим летом.

Согласно Calciomercato, Кристанте хочет остаться в «Роме» и пользуется уважением главного тренера Жозе Моуринью, но, несмотря на это, он может сменить клуб, потому что есть «огромные трудности» в поиске соглашения о продлении его контракт, который заканчивается в 2024 году.

В настоящее время он зарабатывает 1,8 миллионов евро в год, но, учитывая его важность для клуба и сборной, его агент Джузеппе Рисо — тот же представитель, что и у Джанлуки Манчини — просит такую же зарплату, как у защитника, которая составляет 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

«Рома» не заинтересована в удвоении его зарплаты, поэтому не исключена продажа футболист в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ювентус Брайан Кристанте
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