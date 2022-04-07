«Милан» готов предложить Асенсио 5 миллионов евро в год

«Милан» готов предложить полузащитнику «Реала» Марко Асенсио 5 миллионов евро в год.

Текущий контракт футболиста истекает в 2023 году и пока «Реал» не предложил игроку продлить соглашение. Асенсио попал в сферу интересов нескольких клубов, один из которых – «Милан» - уже контактировал с игроком. «Милан» готов предложить Асенсио зарплату 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет удерживать игрока, если поступит достойное предложение. В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 25 матчей и забил 8 голов.