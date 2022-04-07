Подозрения в травме Осимхена оказались ложными

Подозрения в травме нападающего «Наполи» Виктора Осимхена оказались ложными.

«Вчера Виктор Осимхен пожаловался на чувство дискомфорта во время тренировки и был осмотрен медицинским персоналом клуба», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Позже нигерийский форвард прошел тесты, и было установлено, что отсутствие повреждений.

«В среду Осимхен тренировался по индивидуальному графику, включая работу в тренажерном зале и на поле», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что нападающий будет полностью готов к игре очередного тура Серии А против «Фиорентины».