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Чемпионат Италии. Серия А

Подозрения в травме Осимхена оказались ложными

07 Апреля 2022 • 22:49 Комментировать

Подозрения в травме нападающего «Наполи» Виктора Осимхена оказались ложными.

«Вчера Виктор Осимхен пожаловался на чувство дискомфорта во время тренировки и был осмотрен медицинским персоналом клуба», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Позже нигерийский форвард прошел тесты, и было установлено, что отсутствие повреждений.

«В среду Осимхен тренировался по индивидуальному графику, включая работу в тренажерном зале и на поле», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что нападающий будет полностью готов к игре очередного тура Серии А против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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