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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан», «Интер» и «Реал» конкурируют за полузащитника «Ривер Плейт»

07 Апреля 2022 • 18:14 Комментировать

«Милан», «Интер» и «Реал» конкурируют за полузащитника «Ривер Плейт» Энцо Фернандеса, сообщает Fichajes.

Энцо Фернандес является воспитанником аргентинского клуба. Игрок ворвался в основной состав команды три года назад. 21-летний игрок уверенно начал сезон 2022 года, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи в 9 матчах во всех соревнованиях.

Подвиги Фернандеса за «Ривер Плейт» не остались незамеченными, и некоторые из самых известных клубов Европы, включая «Реал», «Милан» и «Интер», обратили на него свое внимание. Помимо «Реала» и двух гигантов Серии А, «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» также заинтересованы в подписании контракта с 21-летним аргентинским полузащитником, говорится в сообщении.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Ривер Плейт Энцо Фернандес
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