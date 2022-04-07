«Милан», «Интер» и «Реал» конкурируют за полузащитника «Ривер Плейт» Энцо Фернандеса, сообщает Fichajes.

Энцо Фернандес является воспитанником аргентинского клуба. Игрок ворвался в основной состав команды три года назад. 21-летний игрок уверенно начал сезон 2022 года, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи в 9 матчах во всех соревнованиях.

Подвиги Фернандеса за «Ривер Плейт» не остались незамеченными, и некоторые из самых известных клубов Европы, включая «Реал», «Милан» и «Интер», обратили на него свое внимание. Помимо «Реала» и двух гигантов Серии А, «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» также заинтересованы в подписании контракта с 21-летним аргентинским полузащитником, говорится в сообщении.