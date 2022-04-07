Кварацхелия согласился перейти в «Наполи»

Молодой грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия согласился перебраться в итальянский клуб «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, 21-летнему грузинскому футболисту нравится вариант с переходом в неаполитанскую команду, так что в ближайшее время Хвича подпишет с «Наполи» долгосрочное пятилетнее соглашение с зарплатой в один миллион евро в год. Если верить источнику, то итальянский клуб заплатит за Кварацхелию около восьми миллионов евро.

Напомним, что недавно Хвича Кварацхелия приостановил контракт с казанским «Рубином» и перебрался в «Динамо» из Батуми.