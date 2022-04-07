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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»

07 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать

Боссы римского «Лацио» хотят подписать контракт с уругвайским полузащитником миланского «Интера» Матиасом Весино.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, римская команда готова летом предложить 30-летнему уругвайскому футболисту трёхлетнее соглашение. Напомним, что действующий контракт Весино с миланским «Интером» рассчитан до окончания этого сезона.

В этом сезоне Матиас Весино провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 16 поединков и отметился одним забитым мячом. За миланский клуб уругваец выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Серия А Матиас Весино
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