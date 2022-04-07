«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»

Боссы римского «Лацио» хотят подписать контракт с уругвайским полузащитником миланского «Интера» Матиасом Весино.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, римская команда готова летом предложить 30-летнему уругвайскому футболисту трёхлетнее соглашение. Напомним, что действующий контракт Весино с миланским «Интером» рассчитан до окончания этого сезона.

В этом сезоне Матиас Весино провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 16 поединков и отметился одним забитым мячом. За миланский клуб уругваец выступает с 2017 года.