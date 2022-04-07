«Ювентус» готовит предложение форварду «Сассуоло»

Руководители туринского «Ювентуса» готовят предложение итальянскому нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори.

По информации Gazzetta dello Sport, представители туринской команды уже контактировали с агентом 22-летнего итальянского футболиста. «Старая синьора» очень хочет заполучить форварда в летнее межсезонье, но за него придётся выложить круглую сумму. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Распадори в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Джакомо Распадори провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых забил девять мячей и сделал четыре ассиста.