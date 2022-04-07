Президент «Лацио» обсудит с Сарри новый контракт

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито на днях встретится с Маурицио Сарри для того, чтобы обсудить новое соглашение с опытным специалистом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, Лотито на встрече собирается обсудить с 63-летним тренером не только планы на следующий сезон, но и возможность продления действующего контракта. Напомним, что нынешний договор Сарри с римским клубом рассчитан до лета 2023 года.

На данный момент футболисты «Лацио» под шефством Сарри занимают шестую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.