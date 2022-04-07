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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» обсудит с Сарри новый контракт

07 Апреля 2022 • 09:42 Комментировать

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито на днях встретится с Маурицио Сарри для того, чтобы обсудить новое соглашение с опытным специалистом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, Лотито на встрече собирается обсудить с 63-летним тренером не только планы на следующий сезон, но и возможность продления действующего контракта. Напомним, что нынешний договор Сарри с римским клубом рассчитан до лета 2023 года.

На данный момент футболисты «Лацио» под шефством Сарри занимают шестую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Клаудио Лотито Маурицио Сарри
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