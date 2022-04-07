Капелло: Миранчук способен играть в любом итальянском топ-клубе

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло поделился с журналистами своим мнением по поводу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Капелло сказал «РБ-Спорт», что Миранчук очень талантливый футболист, который вполне способен играть в любом итальянском топ-клубе. Экс-тренер сборной России отметил, что игровые качества Алексея позволят ему заиграть даже в туринском «Ювентусе».

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.