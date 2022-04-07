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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри попросил «Лацио» оформить трансфер футболиста «Эвертона»

07 Апреля 2022 • 05:58 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри попросил менеджмент клуба оформить трансфер футболиста «Эвертона» — Аллана. О данной информации сообщает издание Corriere dello Sport.

Сарри специально для этого провел встречу с президентом и владельцем клуба — Клаудио Лотито. Итальянец попросил оформить переход 31-летнего бразильца будущим летом.

Специалист прекрасно знаком с возможностями полузащитника. Вместе они проработали 3 года в «Наполи».

Контракт Аллана с «Эвертоном» истекает летом 2023 года. Рыночная стоимость футболиста — 18 млн евро.


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Лацио Эвертон Аллан Маркес
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