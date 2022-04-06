Полузащитник «Болоньи» Сванберг интересен трём клубам АПЛ

Полузащитник итальянской «Болоньи» Маттиас Сванберг попал в сферу интересов трёх клубов Английской премьер лиги. Как сообщает журналист Николо Скира, швед недавно отвёррг предложение своего клуба о продлении контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.

Сообщается, что двумя из заинтресованных Сванбергом клубов являются лондонский «Тоттенхэм» и «Лестер». Об имени второго клуба пока что не сообщается.

В нынешнем сезоне Сванберг отличился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Италии. «Болонья», за которую выступает шведский полузащитник на данный момент идёт на 12-м месте в турнирной таблице.