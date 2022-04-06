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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Болоньи» Сванберг интересен трём клубам АПЛ

06 Апреля 2022 • 17:30 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
2.08 3.40 3.55
11.04 21:45
Полузащитник итальянской «Болоньи» Маттиас Сванберг попал в сферу интересов трёх клубов Английской премьер лиги. Как сообщает журналист Николо Скира, швед недавно отвёррг предложение своего клуба о продлении контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.
 
Сообщается, что двумя из заинтресованных Сванбергом клубов являются лондонский «Тоттенхэм» и «Лестер». Об имени второго клуба пока что не сообщается.
 
В нынешнем сезоне Сванберг отличился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Италии. «Болонья», за которую выступает шведский полузащитник на данный момент идёт на 12-м месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Маттиас Сванберг
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