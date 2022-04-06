Чалханоглу: «Знал, что будет трудно заменить Эриксена»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился с журналистами своим мнением о Кристиане Эриксене и о борьбе за скудетто.

«Я всегда хочу сделать все возможное для команды, я знал, что будет трудно заменить Эриксена», — сказал Чалханоглу в интервью Sportmediaset.

Чалханоглу забил решающий пенальти в итальянском дерби против «Ювентуса» в воскресенье, позволив своей команде сократить отставание от «Милана» на четыре очка.

«Возможно, это было не самое лучшее наше выступление, но сейчас важны только три очка. Это был самый важный пенальти в моей карьере. Я промазал первый, но был уверен в себе, поэтому забил второй, и мы выиграли», - сказал игрок «Интера».