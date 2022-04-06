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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны»

06 Апреля 2022 • 15:27 Комментировать

«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны» Эдерсона, сообщает Corriere dello Sport. Сумма трансфера составляет 26 миллионов евро.

22-летний игрок присоединился к клубу Серии А из бразильской «Форталезы» за 6 миллионов евро во время январского трансферного окна и сразу закрепился в стартовом составе.

В этом сезоне 22-летний футболист провел в чемпионата Италии 7 матчей. Контракт бразильского игрока рассчитан до 2026 года, но он вряд ли задержится в итальянском клубе, который борется за выживание.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Салернитана Эдерсон Лоуренсо
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