«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны» Эдерсона, сообщает Corriere dello Sport. Сумма трансфера составляет 26 миллионов евро.

22-летний игрок присоединился к клубу Серии А из бразильской «Форталезы» за 6 миллионов евро во время январского трансферного окна и сразу закрепился в стартовом составе.

В этом сезоне 22-летний футболист провел в чемпионата Италии 7 матчей. Контракт бразильского игрока рассчитан до 2026 года, но он вряд ли задержится в итальянском клубе, который борется за выживание.