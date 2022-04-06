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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет подписать Дибалу и оставить в команде Лаутаро Мартинеса

06 Апреля 2022 • 14:06 Комментировать

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта хочет подписать Пауло Дибалу, не продавая Лаутаро Мартинеса, сообщают итальянские СМИ.

Туринская газета Tuttosport сообщает, что руководитель «нерадзурри» хочет, чтобы оба аргентинца были в составе в начале следующего сезона.

Маротта находится в постоянном контакте с агентом Дибалы Хорхе Антуном и ясно дал понять, что «нерадзурри» приветствовали бы переход 28-летнего игрока, в то время как игрок также заинтересован в переходе в «Интер».

Дибала хочет около 8 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона евро в виде надбавок, о которых он предварительно договорился с «Ювентусом». Тем не менее, Маротта считает, что клуб может подписать Дибалу, не продавая Мартинеса, хотя нет никакой спешки, поскольку Дибала, скорее всего, подождет до августа, чтобы определиться с будущим клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала Лаутаро Мартинес
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