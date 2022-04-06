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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» заинтересован в подписании Дзаньоло

06 Апреля 2022 • 13:37 Комментировать

«Наполи» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Срок действия контракта игрока истекает в 2024 году, а переговоры о продлении его пребывания в Риме приостановлены. «Ювентус» был связан с 22-летним игроком, но Il Corriere dello Sport утверждает, что «Наполи» также входит в число кандидатов на его подписание летом.

Директор «Ромы» Тьяго Пинто отказался исключать его продажу летом, и «Наполи» внимательно следит за игроком сборной Италии, который рассматривается как потенциальная замена уходящему Лоренцо Инсинье. Хотя Адзурри достигли договоренности о подписании Хвичи Кварацхелии, Лучано Спаллетти, как сообщается, ищет дополнительные подкрепления в атаке.

Дзаньоло зарабатывает в «Роме» 2 миллиона евро за сезон, и переговоры о продлении контракта приостановлены. В предыдущих сообщениях из Италии говорилось, что «Рома» готова продать Дзаньоло, но только за 70-80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи Николо Дзаньоло
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