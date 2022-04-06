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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов: В «Роме» общаемся с Мхитаряном на русском языке

06 Апреля 2022 • 13:05 Комментировать

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов рассказал о том, с кем он общается на русском языке в итальянском чемпионате.

Шомуродов сказал «Спорт-Экспрессу», что в Риме достаточно много людей, с которыми он может пообщаться на русском языке. Элдор отметил, что с армянским полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном он также общается на русском. Форвард добавил, что когда римский клуб играл с «Аталантой», то он немного пообщался с Малиновским и Миранчуком.

Напомним, что в этом сезоне Элдор Шомуродов провёл в Серии А 22 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Генрих Мхитарян Элдор Шомуродов
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