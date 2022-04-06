Президент Серии А заявил о необходимости клубам иметь вторые команды

Президент Серии А Лоренцо Казини подчеркнул необходимость для клубов Серии А иметь вторую команду, когда он обсуждал планы по капитальному ремонту итальянского футбола.

«Возник вопрос о вторых командах, актуальная проблема. Это приоритет, решения которого должны быть найдены вместе. Ожидается, что предложения будут должным образом рассмотрены. В Италии есть молодые люди, но есть пробел в плане трудоустройства и того, как их следует использовать», - сказал Казини.

Проблема была вынесена на обсуждение после того, как сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии и во второй раз подряд не поехала на чемпионат мира.