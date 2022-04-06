Кабрал вернётся в «Спортинг»

Как сообщает журналист Николо Скира, «Лацио» не собирается выкупать нападающего «Спортинга» Жоване Кабрала.

По сведениям источника, 23-летний футболист вернётся в Лиссабон по окончании нынешнего сезона.

Напомним, итальянский клуб арендовал форварда сборной Кабо-Верде в январе нынешнего года. За «Лацио» Кабрал успел провести две встречи, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В составе «Спортинга» он забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу в 13 матчах сезона 2021/22.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.