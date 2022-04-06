Шомуродов: «Не обижаюсь на Моуриньо за критику в мой адрес»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов рассказал, как отнёсся к критике со стороны главного тренера команды Жозе Моуриньо, после поражения от «Ювентуса» в матче 21-го тура итальянской Серии А (3:4).

Напомним, по ходу встречи римляне вели (3:2), однако после выхода Шомуродова на замену «Рома» пропустила дважды, упустив даже ничью. После игры португальский наставник раскритиковал узбекского форварда, заявив, что он много ошибался.

«Так получилось, что после моего выхода на замену всё пошло не так. Я ошибся, кажется, перед третьим голом. Так что никакой обиды на его слова у меня нет», — приводит слова Шомуродова «Спорт-Экспресс».

После 31 тура «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 54 набранных очка.