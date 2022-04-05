Ди Мария может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в приобретении вингера «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает аргентинца в качестве замены Пауло Дибале, который, скорее всего, покинет итальянский клуб нынешним летом.

Контракт Ди Марии с парижанами истекает летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего аргентинца в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провёл 20 матчей, забив в них 3 мяча и отдав 4 результативные передачи.