«Интер» предложил Хандановичу однолетний контракт, голкипер хочет двухлетнее соглашение

«Интер» предложил Самиру Хандановичу однолетний контракт, но голкипер хочет соглашение на два года.

Tuttosport сообщает, что клуб приступит к переговорам о контракте с 37-летним игроком, но между сторонами остается некоторая дистанция. Ханданович ожидает, что его зарплата будет ниже, чем 4 миллионов евро за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время, учитывая, что из «Аякса» прибудет Андре Онана, и он будет конкурировать с камерунцем за место в стартовом составе.

Также стороны пока не сходятся в сроках соглашения. «Интер» предлагает футболисту контракт на один сезон, Ханданович рассчитывает подписать двухлетнее соглашение.