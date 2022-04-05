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«Интер» предложил Хандановичу однолетний контракт, голкипер хочет двухлетнее соглашение

05 Апреля 2022 • 15:58 Комментировать

«Интер» предложил Самиру Хандановичу однолетний контракт, но голкипер хочет соглашение на два года.

Tuttosport сообщает, что клуб приступит к переговорам о контракте с 37-летним игроком, но между сторонами остается некоторая дистанция. Ханданович ожидает, что его зарплата будет ниже, чем 4 миллионов евро за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время, учитывая, что из «Аякса» прибудет Андре Онана, и он будет конкурировать с камерунцем за место в стартовом составе.

Также стороны пока не сходятся в сроках соглашения. «Интер» предлагает футболисту контракт на один сезон, Ханданович рассчитывает подписать двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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