«Наполи» хочет подписать Хвичу на 5 лет

«Наполи» заинтересован в вингере батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянский клуб рассчитывает подписать контракт с грузинским футболистом на пять лет.
Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине», но в марте текущего года воспользовался опцией, предоставленной ФИФА, и приостановил контракт с российским клубом.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний футболист 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. В чемпионате Грузии Хвича успел сыграть одну игру,не отметившись результативными действиями.