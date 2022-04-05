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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет подписать Хвичу на 5 лет

05 Апреля 2022 • 15:08 Комментировать
Эмполи
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Специя
1.97 3.55 3.80
09.04 16:00

«Наполи» заинтересован в вингере батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает подписать контракт с грузинским футболистом на пять лет.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине», но в марте текущего года воспользовался опцией, предоставленной ФИФА, и приостановил контракт с российским клубом.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний футболист 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. В чемпионате Грузии Хвича успел сыграть одну игру,не отметившись результативными действиями.   

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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