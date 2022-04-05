«Наполи» хочет подписать Хвичу на 5 лет

«Наполи» заинтересован в вингере батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает подписать контракт с грузинским футболистом на пять лет.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине», но в марте текущего года воспользовался опцией, предоставленной ФИФА, и приостановил контракт с российским клубом.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний футболист 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. В чемпионате Грузии Хвича успел сыграть одну игру,не отметившись результативными действиями.