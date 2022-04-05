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Чемпионат Италии. Серия А

Галеоне: «Ювентусу нужны техничные и физически сильные игроки»

05 Апреля 2022 • 15:04 Комментировать

Джованни Галеоне рассказал журналистам, какие игроки нужны «Ювентусу», чтобы укрепить команду и заменить Пауло Дибалу в сезоне 2022-23.

«Ювентусу» нужны игроки с высокой техникой, чтобы повысить качество игры в последней трети. Им нужна замена Дибале, такой игрок, как Миралем Пьянич, и, возможно, кто-то, кто сможет помочь Душану Влаховичу», - сказал Галеоне.

Он назвал еще несколько имен, в качестве примера.

«Ювентус» покупал лучших игроков Италии, таких как Пьянич или Гонсало Игуаин. Они должны сделать то же самое сейчас. Они сделали это с Влаховичем и должны сделать то же самое с Сергеем Милинковичем-Савичем», - добавил Галеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Джованни Галеоне
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