Флоренци выбыл до конца сезона

Защитник «Милана» Алессандро Флоренции выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче с «Болоньей».

Утром 31-летний футболист прошел медицинский осмотр, и, по словам Даниэля Лонго из Calciomercato, осмотр выявил разрыв мениска.

По этой причине Флоренци завтра в Риме сделают операцию. Таким образом, сезон защитника завершен, и еще неизвестно, захотят ли «россонери» выкупать его из «Ромы», из которой он перешел в «Милан» на правах аренды, на постоянной основе.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 21 матч и забил 1 гол.