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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обсудит новые контракты с Хандановичем и Шкриньяром ближе к концу сезона

05 Апреля 2022 • 14:19 Комментировать

«Интер» обсудит новые контракты с Самиром Хандановичем и Миланом Шкриньяром ближе к концу сезона.

Текущий контракт Шкриньяра истекает в конце июня 2023 года и клуб намерен продлить соглашение с футболистом. Что касается Хандановича, то срок его соглашения истекает этим летом, и хотя нет уверенности, что он будет продлен, клуб пока воздерживается от переговоров с потенциальными кандидатами на замену - Томашом Стракошей из «Лацио» и Давидом Оспиной из «Наполи» - так как считает контракт Хандановича приоритетным.

В этом сезоне в Серии Ханданович провел 30 матчей, 14 из которых отстоял на ноль.

Шкриньяр сыграл в 27 встречах, забив в них 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Милан Шкриньяр
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