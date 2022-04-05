«Барселона» возобновила интерес к Рабьо

«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио.

Согласно Calciomercato, «Ювентус» рассматривает возможность заключения нового контракта с полузащитником в связи с улучшением его игровой формы. Тем не менее, французский игрок также вызывает интерес у «Барселоны» в преддверии летнего трансферного окна.

Летом Рабио может быть доступен по доступной цене, если он не подпишет новый контракт с «Ювентусом», говорится в сообщении. Впрочем, к футболисту также проявляют интерес некоторые клубы АПЛ.