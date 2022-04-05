Дибала пообщался с Симеоне по поводу возможного перехода в «Атлетико»

Звёздный аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала переговорил с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне по поводу возможного перехода в мадридский клуб.

По информации инсайдера Педро Алмейды, 28-летний аргентинский футболист встретился с Симеоне и лично переговорил с ним по поводу своего возможного перехода в мадридскую команду. Напомним, что в услугах Дибалы также заинтересованы миланский «Интер», лондонский «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

В этом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге 22 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал пять ассистов.