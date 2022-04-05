Руис готов россторгнуть контракт с «Наполи» ради «Реала»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис готов расторгнуть контракт с клубом ради перехода в «Реал», сообщает Football Italia.

По информации источника, неаполитанцы рассчитывают продать игрока, чей контракт истекает летом 2023 года. В 26-летнем футболисте заинтересован «Реал», и лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, работавший с испанцем в «Наполи».

В текущем сезоне Руис провёл 32 матча за неаполитанцев во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.