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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» поднял цену на Осимхена

05 Апреля 2022 • 11:34 Комментировать

«Наполи» поднял цену на нападающего Виктора Осимхена до 120 миллионов евро.

Ранее была информация, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в футболисте, а «Ньюкасл» предлагал зимой за него 100 миллионов евро, но получил отказ.

В предыдущих сообщениях из Италии утверждалось, что 100 миллионов евро в конце сезона было бы достаточно, чтобы подписать 23-летнего футболиста, но Corriere dello Sport теперь сообщает, что «Наполи» поднял цену за своего звездного нападающего. «Наполи» не продаст его дешевле, чем за 120 миллионов евро.

Отмечается, что в случае успешного трансфера Осимхена, неаполитанский клуб планирует приобрести Джанлуку Скамакку из «Сассуоло», который, в свою очередь, является также целью для «Интера» и «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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