«Наполи» поднял цену на Осимхена

«Наполи» поднял цену на нападающего Виктора Осимхена до 120 миллионов евро.

Ранее была информация, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в футболисте, а «Ньюкасл» предлагал зимой за него 100 миллионов евро, но получил отказ.

В предыдущих сообщениях из Италии утверждалось, что 100 миллионов евро в конце сезона было бы достаточно, чтобы подписать 23-летнего футболиста, но Corriere dello Sport теперь сообщает, что «Наполи» поднял цену за своего звездного нападающего. «Наполи» не продаст его дешевле, чем за 120 миллионов евро.

Отмечается, что в случае успешного трансфера Осимхена, неаполитанский клуб планирует приобрести Джанлуку Скамакку из «Сассуоло», который, в свою очередь, является также целью для «Интера» и «Милана».