Агент Ррахмани: «Игрок останется в «Наполи», он хочет играть в Лиге чемпионов»

Агент защитника «Наполи» Амира Ррахмани заявил, что игрок останется в «Наполи», потому что хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что к Ррахмани поступали предложения от известных европейских клубов.

«Есть ли интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Есть интерес со стороны многих клубов», — сказал Адриан Алиай, агент футболиста.

Алиай отметил, что основная цель для Ррахмани – участие в Лиге чемпионов.

«У игрока контракт с «Наполи», и он чувствует себя там счастливым. Амир хочет играть в Лиге чемпионов, и «Наполи» очень близок к тому, чтобы гарантировать ему это», - сказал агент игрока.