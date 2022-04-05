Писарев назвал причины, по которым Миранчук не может закрепиться в основе «Аталанты»

Николай Писарев поделился с журналистами своим мнением по поводу причин, по которым Алексей Миранчук не может закрепиться в основном составе «Аталанты».

Писарев сказал «Матч ТВ», что Миранчук удачно выходит на замены, но закрепиться в основном составе полузащитнику мешают микротравмы. Николай отметил, что в «Аталанте» для Алексея также не находится позиция, ведь Гасперини иногда ставит Миранчука чуть ли не на позицию нападающего, хотя конёк россиянина — передачи в ноги партнёру.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.