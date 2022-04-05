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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам назвал Моуринью лучшим тренером в мире

05 Апреля 2022 • 08:17 Комментировать

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам очень высоко отозвался о совместной работе с португальским тренером Жозе Моуринью.

Абрахам сказал, что считает Моуринью лучшим тренером в мире, ведь Жозе умеет мотивировать и заставляет игроков чувствовать себя особенными. Тэмми сказал, что португальский специалист подталкивает его к тому, чтобы в каждом матче показывать свой максимум. Форвард добавил, что ему приятно работать с тренером, который искренне верит в него.

Напомним, что в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянской лиге 30 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А Тэмми Абрахам
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