Абрахам назвал Моуринью лучшим тренером в мире

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам очень высоко отозвался о совместной работе с португальским тренером Жозе Моуринью.

Абрахам сказал, что считает Моуринью лучшим тренером в мире, ведь Жозе умеет мотивировать и заставляет игроков чувствовать себя особенными. Тэмми сказал, что португальский специалист подталкивает его к тому, чтобы в каждом матче показывать свой максимум. Форвард добавил, что ему приятно работать с тренером, который искренне верит в него.

Напомним, что в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянской лиге 30 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.