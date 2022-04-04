«Удинезе» не продаст Бету

Нападающий итальянского «Удинезе» Бету не будет продан в ближайшее время.

Португальский форвард выступает за клуб из Удине на правах аренды с обязательством выкупа у «Портимоненсе». Успешная игра 24-летнего португальца, недавно оформившего хет-трик в матче против «Кальяри» (5:1), привлекла к нему повышенный интерес со стороны.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Удинезе» не расстанется с Бету в ближайшее время, поскольку руководство клуба уверено, что в будущем футболист станет ещё дороже.

Бету провёл в текущем розыгрыше Серии А 27 матчей, отметившись в них 11 забитыми мячами.