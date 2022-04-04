Сарри скоро обсудит новый контракт с «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на днях встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможное продление контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.

Как сообщает Football Italia, Маурицио пока не спешит принимать предложение римского клуба, так как не видит гарантий того, что в следующем сезоне руководство поддержит его новыми трансферами.

На данный момент также остаётся вероятность того, что Сарри расторгнет контракт с клубом по окончанию сезона. Напомним, зимой между «Лацио» и Сарри возник конфликт из-за того, что руководство не смогло совершить требуемые итальянцем трансферы.