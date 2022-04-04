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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри скоро обсудит новый контракт с «Лацио»

04 Апреля 2022 • 18:26 Комментировать
Дженоа
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Лацио
4.20 3.50 1.88
10.04 13:30
Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на днях встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможное продление контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.
 
Как сообщает Football Italia, Маурицио пока не спешит принимать предложение римского клуба, так как не видит гарантий того, что в следующем сезоне руководство поддержит его новыми трансферами.
 
На данный момент также остаётся вероятность того, что Сарри расторгнет контракт с клубом по окончанию сезона. Напомним, зимой между «Лацио» и Сарри возник конфликт из-за того, что руководство не смогло совершить требуемые итальянцем трансферы.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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