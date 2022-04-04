Сакки о «Милане»: «Они заслуживают быть наверху, но у них нет опыта»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал результаты последних игр в Серии А. Он отметил, что впечатлен игрой «Наполи», а «Милану» не хватает опыта, чтобы пребывать вверху турнирной таблицы.

«Они заслуживают того, чтобы быть на вершине таблицы, но у них недостаточно опыта, и впереди трудные матчи», - сказал Сакки в интервью Gazzetta dello Sport.

Также он отметил игру «Наполи».

«Наполи» показал очень хорошую игру в Бергамо. Они впечатлили меня своей интенсивностью, своими идеями и двумя игроками: Лоботкой и Дзаноли», - добавил Сакки.

«Наполи» и «Милан» делят первое место в таблице Серии А, при этом «Милан» имеет игру в запасе, которую он проведет в понедельник, 4 апреля.