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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро о Влаховиче: «Он намного выше меня, крупнее меня, но он не такой красивый, как я»

04 Апреля 2022 • 13:25 Комментировать

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об игре нападающего туринского клуба Душана Влаховича.

«Влахович есть Влахович. Он намного выше меня, он намного крупнее меня, но он не такой красивый, как я», — пошутил Дель Пьеро и продолжил, — «Он другой тип нападающего. Классический снайпер, но отличный во всех остальных элементах игры. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере», - сказал Дель Пьеро.

Также он прокомментировал неудачу сборной Италии в борьбе за путевку на чемпионат мира.

«Очень сложный момент для всех нас, как футбольной нации, а также в целом и для всего футбольного движения в Италии. Мы должны хорошо подумать, посмотреть, что не сработало, засучить рукава и вернуть все на свои места», — заключил Дель Пьеро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Сборная Италии Душан Влахович
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