Индзаги пока отказывается продлевать контракт с «Интером»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги пока не торопится подписывать новое соглашение с миланской командой.

Индзаги заявил журналистам, что руководство «Интера» уже предлагало ему подписать новый договор, но он пока хочет сосредоточиться на этом сезоне, а уже позже заниматься всеми контрактными вопросами. Симоне отметил, что он чувствует поддержку от руководителей, болельщиков и игроков «Интера».

Напомним, что миланская команда под руководством Индзаги на данный момент занимает третью строчку в итальянской лиге.