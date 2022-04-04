Гасперини: Это точно не лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперин в разговоре с журналистами выразил большие сомнения в том, что бергамаски в этом сезоне смогут попасть в Лигу чемпионов.

Гасперини сказал, что это точно не самый лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов. Опытный итальянский специалист отметил, что последние матчи для клуба из Бергамо получились не самыми простыми, но дальше расписание будет чуть легче, хотя попасть в топ-4 всё же будет очень сложно.

Напомним, что на данный момент бергамаски занимают седьмую строчку в турнирной таблице и на восемь очков отстают от идущего на четвёртом месте «Ювентуса».