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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: Это точно не лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов

04 Апреля 2022 • 10:59 Комментировать

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперин в разговоре с журналистами выразил большие сомнения в том, что бергамаски в этом сезоне смогут попасть в Лигу чемпионов.

Гасперини сказал, что это точно не самый лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов. Опытный итальянский специалист отметил, что последние матчи для клуба из Бергамо получились не самыми простыми, но дальше расписание будет чуть легче, хотя попасть в топ-4 всё же будет очень сложно.

Напомним, что на данный момент бергамаски занимают седьмую строчку в турнирной таблице и на восемь очков отстают от идущего на четвёртом месте «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Лига Чемпионов Джан Пьеро Гасперини
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