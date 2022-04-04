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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» готов продлить контракт с Сарри

04 Апреля 2022 • 10:01 Комментировать

Руководители римского «Лацио» пытаются договориться с опытным наставником Маурицио Сарри о новом контракте.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, боссы римской команды готовы в ближайшее время продлить соглашение с 63-летним итальянским специалистом. Новый договор будет рассчитан до июня 2025 года. Напомним, что действующий контракт Сарри со «столичными орлами» рассчитан до лета 2023 года.

На данный момент футболисты «Лацио» под шефством Маурицио Сарри занимают шестую строчку в таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Маурицио Сарри
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