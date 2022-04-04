Боссы «Торино» назвали сумму, за которую готовы отпустить Бремера

Руководители «Торино» определились с суммой, за которую они готовы отпустить бразильского защитника Глейсона Бремера в другую команду.

По информации TuttoJuve, туринская команда хочет выручить с продажи 25-летнего бразильского футболиста около 30 миллионов евро. Напомним, что в услугах Бремера заинтересованы несколько английских топ-клубов, среди которых «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также бразильца хотел бы заполучить миланский «Интер».

В этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянской лиге 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.