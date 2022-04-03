«Удинезе» забил «Кальяри» пять голов, Бету оформил хет-трик

Матч 31-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и Кальяри оказался богатым на голы – 5:1.
Хозяева поля пропустили первыми – постарался Жоао Педро с передачи Эстевана Далберта, но дальше встреча продолжилась под диктовку «Удинезе».
За хозяев хет-триком отметился Бету Гомеш, по одному голу на свой счёт записали Родриго Бекао и Науэль Молина.
Победа позволила «Удинезе» подняться на 14-е место, уйдя от зоны вылета уже на 11 очков. «Кальяри» находится в трёх очках от путёвки в Серию B.
Протокол игры
|32'Педро Жоао (0:1)
|(1:1) Бекао Родриго38'
|(2:1) Гомеш Бету45'
|(3:1) Гомеш Бету49'
|(4:1) Молина Науэль59'
|(5:1) Гомеш Бету73'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Нюйтинк Брэм•Зеегелаар Марвин•Молина Науэль 69' (Соппи Брэндон ( 69') •Перейра Роберто • 61'Уолас Соуза 42' 63' (Пуссетто Игнасио ( 63') •Макенго Жан-Виктор 69' (Арслан Толгай-Али ( 69') •Удоги Дестини•Саксесс Исаак 63' (Яяло Мато ( 63') •Гомеш Бету 75' (Несторовски Илья ( 75')
Краньо Алессио•Гольданига Эдоардо•Ловато Маттео 76' (Валюкевич Себастьян ( 76') •Альтаре Джорджо 54' (Базелли Даниэле ( 54' ) • 59'Дзаппа Габриэле 65' (Рог Марко ( 65') •Дейола Алессандро 54' (Кейта Бальде ( 54') •Грасси Альберто 35' • 82'Далберт Эстеван • 20'Белланова Рауль•Перейро Гастон 76' (Карбони Андреа ( 76') •Педро Жоао
03 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).