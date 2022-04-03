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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» забил «Кальяри» пять голов, Бету оформил хет-трик

03 Апреля 2022 • 18:05 Комментировать
Удинезе
5:1
Кальяри
окончен

Матч 31-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и Кальяри оказался богатым на голы – 5:1.

Хозяева поля пропустили первыми – постарался Жоао Педро с передачи Эстевана Далберта, но дальше встреча продолжилась под диктовку «Удинезе».

За хозяев хет-триком отметился Бету Гомеш, по одному голу на свой счёт записали Родриго Бекао и Науэль Молина.

Победа позволила «Удинезе» подняться на 14-е место, уйдя от зоны вылета уже на 11 очков. «Кальяри» находится в трёх очках от путёвки в Серию B.

Протокол игры  
Удинезе 5:1Кальяри
  32'Педро Жоао (0:1)
(1:1) Бекао Родриго38'   
(2:1) Гомеш Бету45'   
(3:1) Гомеш Бету49'   
(4:1) Молина Науэль59'   
(5:1) Гомеш Бету73'   
Сильвестри МаркоБекао РодригоНюйтинк БрэмЗеегелаар МарвинМолина Науэль  69' (Соппи Брэндон (  69') Перейра Роберто   61'Уолас Соуза   42'  63' (Пуссетто Игнасио (  63') Макенго Жан-Виктор  69' (Арслан Толгай-Али (  69') Удоги ДестиниСаксесс Исаак  63' (Яяло Мато (  63') Гомеш Бету  75' (Несторовски Илья (  75')
Запасные: Самарджич ЛазарГаспарини МануэльПаделли ДаниэлеБенкович ФилипПерес Неуэн
Краньо АлессиоГольданига ЭдоардоЛовато Маттео  76' (Валюкевич Себастьян (  76') Альтаре Джорджо  54' (Базелли Даниэле (  54'   59') Дзаппа Габриэле  65' (Рог Марко (  65') Дейола Алессандро  54' (Кейта Бальде (  54') Грасси Альберто   35'   82'Далберт Эстеван   20'Белланова РаульПерейро Гастон  76' (Карбони Андреа (  76') Педро Жоао
Запасные: Ликояннис ХараламбосОберт АдамСетер ДамирРадунович БорисЛувумбо ЗитоАрести Симоне
03 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Кальяри Бету Гомеш
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окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.55 4.40 5.80
окончен Аталанта 1:3 Наполи 2.30 3.30 3.25
окончен Удинезе 5:1 Кальяри 1.93 3.35 4.30
Идет 53 минута Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
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