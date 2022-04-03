«Удинезе» забил «Кальяри» пять голов, Бету оформил хет-трик

Матч 31-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и Кальяри оказался богатым на голы – 5:1.

Хозяева поля пропустили первыми – постарался Жоао Педро с передачи Эстевана Далберта, но дальше встреча продолжилась под диктовку «Удинезе».

За хозяев хет-триком отметился Бету Гомеш, по одному голу на свой счёт записали Родриго Бекао и Науэль Молина.

Победа позволила «Удинезе» подняться на 14-е место, уйдя от зоны вылета уже на 11 очков. «Кальяри» находится в трёх очках от путёвки в Серию B.