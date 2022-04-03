«Ты обделался передо мной»: Моуринью грубо ответил журналисту на вопрос о тактике

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью весьма грубо пообщался с журналистом, который задал ему вопрос о тактике.

Один из журналистов задал португальскому тренеру вопрос о том, собирается ли римский клуб и дальше играть с тремя центральными защитниками. Моуринью заявил, что ожидал гораздо более жёсткого вопроса от журналиста, который на радио постоянно весьма агрессивно критикует игру «Ромы» и самого Жозе. Португалец отметил, что журналист может говорить подобное только на радио, а при личной встрече критик просто обделался.

Напомним, что «Рома» на данный момент занимает седьмую строчку в итальянском чемпионате.