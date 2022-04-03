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Чемпионат Италии. Серия А

«Ты обделался передо мной»: Моуринью грубо ответил журналисту на вопрос о тактике

03 Апреля 2022 • 08:14 Комментировать

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью весьма грубо пообщался с журналистом, который задал ему вопрос о тактике.

Один из журналистов задал португальскому тренеру вопрос о том, собирается ли римский клуб и дальше играть с тремя центральными защитниками. Моуринью заявил, что ожидал гораздо более жёсткого вопроса от журналиста, который на радио постоянно весьма агрессивно критикует игру «Ромы» и самого Жозе. Португалец отметил, что журналист может говорить подобное только на радио, а при личной встрече критик просто обделался.

Напомним, что «Рома» на данный момент занимает седьмую строчку в итальянском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А
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«Ты обделался передо мной»: Моуринью грубо ответил журналисту на вопрос о тактике
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