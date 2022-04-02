10 матчей без побед: «Салернитана» уступила «Торино»

«Салернитана» продолжает приближать досрочный вылет в Серию B: на этот раз команда уступила в 31-м туре чемпионата Италии «Торино» (0:1).

Исход встречи решил гол Андреа Белотти, забитый с пенальти на 18-й минуте первого тайма.

В результате поражения «Салернитана» осталась на 20-м месте в турнирной таблице, не одержав ни одной победы в последних десяти матчах чемпионата Италии. От спасительного 17-го места её отделяет пропасть в девять очков.

«Торино» же в текущем сезоне уже не решает никаких турнирных задач.