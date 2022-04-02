10 матчей без побед: «Салернитана» уступила «Торино»

«Салернитана» продолжает приближать досрочный вылет в Серию B: на этот раз команда уступила в 31-м туре чемпионата Италии «Торино» (0:1).
Исход встречи решил гол Андреа Белотти, забитый с пенальти на 18-й минуте первого тайма.
В результате поражения «Салернитана» осталась на 20-м месте в турнирной таблице, не одержав ни одной победы в последних десяти матчах чемпионата Италии. От спасительного 17-го места её отделяет пропасть в девять очков.
«Торино» же в текущем сезоне уже не решает никаких турнирных задач.
Протокол игры
|18'Белотти Андреа (0:1)
Сепе Луиджи•Дьомбер Норберт • 83'Радованович Иван•Фасио Федерико 15' • 85'Маццокки Паскуале 76' (Микаэл ( 76') •Кулибали Лассана 56' (Бохинен Эмиль ( 56') •Эдерсон Хонорато • 80'Цортеа Надир 82' (Вергани Эдоардо ( 82') •Бонаццоли Федерико • 70'Верди Симоне 56' (Рибери Франк ( 56') •Джурич Милан II 76' (Руджери Маттео ( 76')
Бериша Этрит • 70'Иццо Армандо • 65'Бремер Глейсон•Буонджорно Алессандро 89' (Родригес Рикардо ( 89') •Синго Вилфред • 90'Риччи Самуэле 68' (Линетти Кароль ( 68') •Мандрагора Роландо•Войвода Мергим•Лукич Саша•Пьяца Марко 68' (Брекало Йосип ( 68') •Белотти Андреа 37'
02 апреля. Стадион "Аречи".