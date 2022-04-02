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Чемпионат Италии. Серия А

10 матчей без побед: «Салернитана» уступила «Торино»

02 Апреля 2022 • 23:47 Комментировать
Салернитана
0:1
Торино
окончен

«Салернитана» продолжает приближать досрочный вылет в Серию B: на этот раз команда уступила в 31-м туре чемпионата Италии «Торино» (0:1).

Исход встречи решил гол Андреа Белотти, забитый с пенальти на 18-й минуте первого тайма.

В результате поражения «Салернитана» осталась на 20-м месте в турнирной таблице, не одержав ни одной победы в последних десяти матчах чемпионата Италии. От спасительного 17-го места её отделяет пропасть в девять очков.

«Торино» же в текущем сезоне уже не решает никаких турнирных задач.

Протокол игры  
Салернитана 0:1Торино
  18'Белотти Андреа (0:1)
Сепе ЛуиджиДьомбер Норберт   83'Радованович ИванФасио Федерико   15'   85'Маццокки Паскуале  76' (Микаэл (  76') Кулибали Лассана  56' (Бохинен Эмиль (  56') Эдерсон Хонорато   80'Цортеа Надир  82' (Вергани Эдоардо (  82') Бонаццоли Федерико   70'Верди Симоне  56' (Рибери Франк (  56') Джурич Милан II  76' (Руджери Маттео (  76')
Запасные: Раньери ЛукаДи Таккио ФранческоДрэгушин РадуБелек ВидКечрида ВайдиГальоло РиккардоОби Джоэл
Бериша Этрит   70'Иццо Армандо   65'Бремер ГлейсонБуонджорно Алессандро  89' (Родригес Рикардо (  89') Синго Вилфред   90'Риччи Самуэле  68' (Линетти Кароль (  68') Мандрагора РоландоВойвода МергимЛукич СашаПьяца Марко  68' (Брекало Йосип (  68') Белотти Андреа   37'
Запасные: Сек ДембаДжемелло ЛукаВарминг МагнусПеллегри ПьетроЭйна ОлаМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняАнгори СамуэлеАнсальди КристианЗима Давид
02 апреля. Стадион "Аречи".

 

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окончен Лацио 2:1 Сассуоло 1.72 4.10 4.50
окончен Салернитана 0:1 Торино 4.40 3.60 1.85
03.04  13:30 Фиорентина ... Эмполи 1.59 4.50 5.40
03.04  16:00 Аталанта ... Наполи 2.46 3.40 2.95
03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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