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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» победила «Венецию», забив на последней минуте

02 Апреля 2022 • 18:02 Комментировать
Специя
1:0
Венеция
окончен

В чемпионате Италии завершился матч 31-го тура между «Специей» и «Венецией». Хозяева поля вырвали победу у «Венеции», забив гол на последней минуте. Мяч после отскока забил Эммануэль Гьяси.

Победа позволила «Специи» дистанцироваться от зоны вылета, поднявшись на 14-е место в турнирной таблице, на счету команды 32 очка. А вот «Венеция» испытывает серьёзные проблемы, находясь в зоне вылета в Серию B (22 очка).

Протокол игры  
Специя 1:0Венеция
(1:0) Гьяси Эммануэль90'   
Проведель ИванАмьен-Аду КельвенЭрлич МартинНиколау ДимитрисРеца Аркадиуш  67' (Манай Рей (  67'   85') Маджоре Джулио   79'Кивёр ЯкубБастони Симоне  90' (Сала Якопо (  90') Агудело Кевин  67' (Феррер Сальвадор (  67') Гьяси Эммануэль   90'Коваленко Виктор  57' (Верде Даниэле (  57')
Запасные: Нзола М'БалаКолли ЭбримаЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунХристов ПеткоАнтист ЖанисНгиамба Орельен
Маенпяя НикиЭбюэхи ТайроннКальдара МаттиаЧеккарони ПьетроХапс РидгесианоКюизанс Микаэль  73' (Кийине Софиан (  73') Вакка Антонио  59' (Нсаме Жан-Пьер (  59') Ампаду ЭтанАраму Маттиа  83' (Нани Луиш (  83') Окереке Давид   90'Йонсен Деннис  59' (Чрнигой Домен (  59')
Запасные: Модоло МаркоФьордилино ЛукаСвобода МихаэльТессманн ТаннерСигурдссон АрнорБертинато БруноБузио ДжанлукаМатею Алеш
02 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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окончен Специя 1:0 Венеция 2.10 3.30 3.70
Идет 24 минута Лацио 1:0 Сассуоло 1.70 3.95 5.00
02.04  21:45 Салернитана ... Торино 4.10 3.60 1.92
03.04  13:30 Фиорентина ... Эмполи 1.59 4.50 5.40
03.04  16:00 Аталанта ... Наполи 2.46 3.40 2.95
03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
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