«Специя» победила «Венецию», забив на последней минуте

В чемпионате Италии завершился матч 31-го тура между «Специей» и «Венецией». Хозяева поля вырвали победу у «Венеции», забив гол на последней минуте. Мяч после отскока забил Эммануэль Гьяси.

Победа позволила «Специи» дистанцироваться от зоны вылета, поднявшись на 14-е место в турнирной таблице, на счету команды 32 очка. А вот «Венеция» испытывает серьёзные проблемы, находясь в зоне вылета в Серию B (22 очка).