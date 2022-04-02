«Специя» победила «Венецию», забив на последней минуте

В чемпионате Италии завершился матч 31-го тура между «Специей» и «Венецией». Хозяева поля вырвали победу у «Венеции», забив гол на последней минуте. Мяч после отскока забил Эммануэль Гьяси.
Победа позволила «Специи» дистанцироваться от зоны вылета, поднявшись на 14-е место в турнирной таблице, на счету команды 32 очка. А вот «Венеция» испытывает серьёзные проблемы, находясь в зоне вылета в Серию B (22 очка).
Протокол игры
|(1:0) Гьяси Эммануэль90'
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш 67' (Манай Рей ( 67' ) • 85'Маджоре Джулио • 79'Кивёр Якуб•Бастони Симоне 90' (Сала Якопо ( 90') •Агудело Кевин 67' (Феррер Сальвадор ( 67') •Гьяси Эммануэль • 90'Коваленко Виктор 57' (Верде Даниэле ( 57')
Маенпяя Ники•Эбюэхи Тайронн•Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Хапс Ридгесиано•Кюизанс Микаэль 73' (Кийине Софиан ( 73') •Вакка Антонио 59' (Нсаме Жан-Пьер ( 59') •Ампаду Этан•Араму Маттиа 83' (Нани Луиш ( 83') •Окереке Давид • 90'Йонсен Деннис 59' (Чрнигой Домен ( 59')
02 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).