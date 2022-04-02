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Чемпионат Италии. Серия А

Мать Рабио вызвана в прокуратуру Турина

02 Апреля 2022 • 09:43 Комментировать

Мать французского полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио вызвана в прокуратуру Турина по делу о ложных финансовых отчётах туринской команды.

По информации издания Calciomercato, Вероника Рабио была вызвана в туринскую прокуратуру по делу о ложных финансовых отчётах, которые были предоставлены боссами «Ювентуса». Стоит отметить, что Вероника является представителем Адриена и лично вела переговоры с туринским клубом после ухода сына из «ПСЖ».

Напомним, что в этом сезоне Адриен Рабио провёл в итальянской лиге 25 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Адриен Рабио
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