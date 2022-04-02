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Чемпионат Италии. Серия А

Игрока «Лацио» избили и ограбили в Риме

02 Апреля 2022 • 08:20 Комментировать

Молодого испанского полузащитника «Лацио» Рауля Моро избили и ограбили в Риме.

По информации Corriere dello Sport, 19-летнего испанского футболиста и его отца в Риме остановили неизвестные, которые представились полицейскими. Злоумышленники попросили игрока и его отца выйти из машины, а затем избили их, ограбили и угнали автомобиль. Моро и его отец были доставлены в больницу, где им была оказана помощь.

Напомним, что в этом сезоне Рауль Моро провёл в итальянской лиге 11 поединков и отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Рауль Моро
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02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.16 3.50 3.45
02.04  19:00 Лацио ... Сассуоло 1.70 3.95 5.00
02.04  21:45 Салернитана ... Торино 4.10 3.60 1.92
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