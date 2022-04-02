Игрока «Лацио» избили и ограбили в Риме

Молодого испанского полузащитника «Лацио» Рауля Моро избили и ограбили в Риме.

По информации Corriere dello Sport, 19-летнего испанского футболиста и его отца в Риме остановили неизвестные, которые представились полицейскими. Злоумышленники попросили игрока и его отца выйти из машины, а затем избили их, ограбили и угнали автомобиль. Моро и его отец были доставлены в больницу, где им была оказана помощь.

Напомним, что в этом сезоне Рауль Моро провёл в итальянской лиге 11 поединков и отметился одним ассистом.