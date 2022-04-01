«Интер» проведет переговоры с защитником «Челси»

Руководители «Интера» планируют укрепить зону центра обороны. Симоне Индзаги попросил менеджмент просмотреть варианты на трансферном рынке и подобрать оптимальную кандидатуру.
Журналист Экрем Конур сообщил, что «Интер» обратил внимание на возможность подписания Антонио Рюдигера. Летом немец получит статус свободного агента.
29-летний футболист интересует огромный ряд европейских грандов, поэтому выиграть конкуренцию будет очень нелегко.
Следует отметить, что агент футболиста просит огромный подписной бонус — 30 млн евро. Это компенсация за то, что нет необходимости платить за трансфер.