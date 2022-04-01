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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проведет переговоры с защитником «Челси»

01 Апреля 2022 • 21:22 Комментировать

Руководители «Интера» планируют укрепить зону центра обороны. Симоне Индзаги попросил менеджмент просмотреть варианты на трансферном рынке и подобрать оптимальную кандидатуру.

Журналист Экрем Конур сообщил, что «Интер» обратил внимание на возможность подписания Антонио Рюдигера. Летом немец получит статус свободного агента.

29-летний футболист интересует огромный ряд европейских грандов, поэтому выиграть конкуренцию будет очень нелегко.

Следует отметить, что агент футболиста просит огромный подписной бонус — 30 млн евро. Это компенсация за то, что нет необходимости платить за трансфер.  


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