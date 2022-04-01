«Ювентус» может подписать защитника «Лестера» летом

Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Футболистом интересуется «Ювентус», о чем пишет издание TEAMtalk.

Контракт Чаглара с «лисами» истекает летом 2023 года. Менеджмент «Лестера» готов продать футболиста в июне за 50 млн евро.

Сёюнджю заинтересовал сразу несколько европейских грандов: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселону».

Прошлым летом между «Лестером» и «Барселоной» был контакт, но у каталонцев не получилось найти средств на оформление перехода.

Пока сам футболист не определился с будущим.