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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может подписать защитника «Лестера» летом

01 Апреля 2022 • 17:23 Комментировать

Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Футболистом интересуется «Ювентус», о чем пишет издание TEAMtalk.

Контракт Чаглара с «лисами» истекает летом 2023 года. Менеджмент «Лестера» готов продать футболиста в июне за 50 млн евро.

Сёюнджю заинтересовал сразу несколько европейских грандов: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселону».

Прошлым летом между «Лестером» и «Барселоной» был контакт, но у каталонцев не получилось найти средств на оформление перехода.

Пока сам футболист не определился с будущим.


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Ювентус Лестер Чаглар Сеюнджю
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