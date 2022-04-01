У Белотти нет серьёзных предложений в Европе

Нападающий «Торино» Андреа Белотти так и не получил серьёзных предложений от европейских клубов. Прошлым летом футболистом интересовался миланский «Интер», определенный интерес был со стороны «Наполи». Сегодня оба клуба сконцентрировали внимание на других исполнителях.

Недавно главный тренер «Торино» Иван Юрич раскритиковал игру Белотти на выезде. Хорват сказал прямо: «На выезде его нет на поле».

СМИ писали о возможном переезде Белотти в МЛС будущим летом. Андреа отказался подписывать новый контракт с «Торино», который завершается через несколько месяцев.

Белотти сыграл в этом сезоне 15 раз в Серии А, забил 4 гола и сделал 2 передачи.